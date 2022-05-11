Російські окупанти попри великі втрати зупиняти війну проти України не збираються. Втім, палаючі військові склади у прикордонних регіонах неабияк їх налякали.

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Нарощування ППО біля кордонів з Україною

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти продовжують роботу над посиленням кордону з Україною. Зокрема, активні заходи росіяни проводять у Брянській та Курській областях.

Росіяни намагаються проводити демонстрацію своєї сили на всіх напрямках кордону з Україною. Таким чином ворог сподівається досягнути того, що ЗСУ не будуть перегруповувати свої сили та підсилювати свої позиції на тих напрямках, де тривають активні бойові дії. Також стало відомо про те, що у прикордонних областях росіяни нарощують системи протиповітряної оборони.

Ситуація на фронті: коротко про головні події

Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Сході та в зоні ООС. Активність ворога спостерігається на Донецькому та Слобожанському напрямках.

На Харківщині росіяни почали глушити стільниковий зв'язок. Окупанти бояться, що українці повідомлять своїм героям про їхні переміщення та розташування.

Також є інформація про те, що у Харківській області росіяни використали хімічну зброю. Дані перевіряються. Як зазначив радник голови ОП Олексій Арестович, у воїнів ЗСУ спостерігаються симптоми хімічного отруєння.

Російські солдати нового призову мають величезні проблеми з екіпіруванням. Про це вдалося дізнатися завдяки перехопленій розмові окупанта з матір'ю. Він просить її дати кошти або позичити гроші в когось для того, щоб він міг придбати каску, бронежилет та розгрузку.

Росіяни не можуть поповнити свої втрати, яких зазнали у війні проти України. Охочих підписувати контракт та йти вмирати в Україні дуже мало, тож деяким підрозділам вже повідомили, що на ротацію до завершення "спецоперації" їм чекати марно.

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