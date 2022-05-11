За словами радника міського голови Маріуполя Петра Анрющенка, тих, хто не пройшов російську "фільтрацію", звозять до точок на території окупованої Донеччини. Люди сидять у жахливих умовах щонайменше 36 днів за найменші речі, які можуть не сподобатись окупантам.

Важливо Сенат Чехії визнав злочини російської армії в Україні геноцидом

Андрющенко розповів, що "неблагонадійних" для росіян маріупольців доставляють у 2 точки на території квазіреспубліки "ДНР".

Всі, хто не пройшов фільтрацію і кого визнано "неблагонадійним" у фільтраційних таборах під Маріуполем доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області (окупована територія з 2014 року) або у відому тюрму "Ізоляція" в Донецьку. Колонія в Оленівці для тих, хто не проходить діючу службу у лавах ЗСУ, НГУ та інших правоохоронних органах,

– повідомив заступник міського голови.

За його словами, в цих колоніях тримають близьких та рідних українських військових, колишніх працівників поліції та інших правоохоронних органів, журналістів, активістів та підозрілих для окупантів людей. Андрющенко додав, що загриміти до фільтраційного табору можна навіть за патріотичні татуювання.

Люди, які потрапили до фільтраційних таборів, перебувають там як мінімум 36 діб.

До речі, саме 36 діб відведено окупантами на процедуру фільтрації, тому це "офіційно" не ув’язнення, а фільтрація,

– розповів Андрющенко.

"Фільтраційні табори" для українців переповнені – у кожній з тюрем, які розраховані приблизно на 850 людей, зараз утримується приблизно 3 тисячі українців. За словами Андрющенка, переважна більшість тих, хто попав на фільтрацію – мешканці Маріуполя чи Маріупольського району.

За площею тюрма в Оленівці – понад 14 тисяч квадратних метрів, 7 з яких – житлова зона.

Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти. Вимушені стояти та сидіти на кортках. На день видають баклажку води на десятки людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулянок на відкритому повітрі не передбачено,

– заявив Андрющенко.

Під час перебування у "фільтраційних таборах" українців постійно допитують, катують та погрожують смертю. Особливо страждають ті, хто не хоче коритися ворогу – окупанти погрожують стратами та примушують до співпраці.

Якщо людині пощастило, повідомляє радник мера Маріуполя, за 36 діб її випустять, попередньо змусивши підписати невідомі папери. Андрющенко припускає, що документи стосуються "співпраці" з окупантами.

Також Андрющенко повідомив, що після допитів масово зникають люди. За чутками, "неблагонадійних" перевозять до більш жорстокого місця – імовірно, у Донецьку "Ізоляцію".

Можна стверджувати, що це фактично справжній концентраційний табір 21 сторіччя, створений Росією в центрі Європи,

– підсумував жахіття фільтрації заступник мера.

Дивіться також: Росія за все заплатить! Як виглядає Маріуполь зараз