Мобильное приложение не будет работать. Когда именно работа приложения будет приостановлена, рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

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В "Приват24" проведут регламентные работы

Так ночью 12 июня ПриватБанк будет проводить текущие регламентные работы в приложении "Приват24". Отмечается, что услуги будут на паузе до 5 утра.

Для безопасной и качественной работы сервисов, ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в "Приват24" в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не производят операции,

– говорится в сообщении.

Приложение и web-версия "Приват24" будут недоступны во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра .

У компании попросили у своих клиентов прощения за временные неудобства.

"ПриватБанк" переехал в Европу

В конце апреля стало известно, что государственный банк "ПриватБанк" перенес свои дата-центры на территорию Европейского союза . На такой шаг последовали, чтобы избежать физического уничтожения центров обработки данных в Днепре и Киеве. Над проектом по переносу работали в течение 45 дней.

Было перенесено:

3500 серверов;

более 4 петабайт клиентских данных и транзакций загружено в "облако";

также было перенесено более 270 важных приложений.

Из-за процессов переноса данных в ЦОД за пределами Украины в течение двух месяцев случались сбои в системе. Впрочем, сейчас работу наладили.

Заметьте: в условиях полномасштабной войны в Украине работа банковских карт за границей отрегулирована . Банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения. С гривневых счетов клиент за границей может снять 50 тысяч гривен или эквивалент в месяц, а с валютных – 100 тысяч гривен или эквивалент в день.

Голосовое распознавание в "ПриватБанке"

Независимая ассоциация банков Украины сообщила о технологической новинке в сервисе "ПриватБанка" – распознавании клиентов по голосу . Теперь клиенты, у которых возникнет желание или потребность воспользоваться сервисом поддержки клиентов по номеру 3700, могут больше не отвечать на персональные вопросы.

Для того чтобы использовать новую технологию, необходимо создать голосовой слепок , который является записью голоса человека. Это нужно сделать в приложении "Приват24".

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