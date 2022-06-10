Мобільний застосунок деякий час не працюватиме. Коли саме робота додатка буде призупинена, розповіли у пресслужбі ПриватБанку.

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У "Приват24" проведуть регламентні роботи

Так, вночі 12 червня ПриватБанк проводитиме поточні регламентні роботи у додатку "Приват24". Зазначається, що сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Для безпечної та якісної роботи сервісів, ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи у "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводить операції,

– йдеться у повідомленні.

Додаток та web-версія "Приват24" будуть недоступні під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку.

У компанії попросили у своїх клієнтів вибачення за тимчасові незручності.

"ПриватБанк" переїхав до Європи

Наприкінці квітня стало відомо, що державний банк "ПриватБанк" переніс свої дата-центри на територію Європейського союзу. На такий крок пішли, щоб уникнути фізичного знищення центрів обробки даних у Дніпрі та Києві. Над проєктом з перенесення працювали протягом 45 днів.

Було перенесено:

3500 серверів;

понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару";

також було перенесено понад 270 важливих застосунків.

Через процеси перенесення даних в ЦОД за межами України впродовж двох місяців траплялися збої в системі. Втім, зараз роботу налагодили.

Зауважте: в умовах повномасштабної війни в Україні робота банківських карток за кордоном відрегульована. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. З гривневих рахунків клієнт за кордоном може зняти 50 тисяч гривень або еквівалент на місяць, а з валютних – 100 тисяч гривень або еквівалент на день.

Голосове розпізнавання у "ПриватБанку"

Незалежна асоціація банків України повідомила про технологічну новинку у сервісі "ПриватБанку" – розпізнавання клієнтів за голосом. Відтепер клієнти, у яких виникне бажання чи потреба скористатися сервісом підтримки клієнтів за номером 3700, мають змогу більше не відповідати на персональні питання.

Задля того, аби використати нову технологію необхідно створити голосовий зліпок, який є записом голосу людини. Це потрібно зробити у додатку "Приват24".

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