Про це 24 каналу розповіла фахівчиня з комунікацій "Приватбанку" в регіонах Докія Кузьменко. Вона пояснила, що робота банківських карток за кордоном відрегульована.

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Обмеження щодо зняття грошей

Вона зазначила, що готівковий валютний ринок під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення.

За картками встановлені обмеження по всіх банках, це згідно з нормативними актами НБУ, зазначила Докія Кузьменко.

"Станом на сьогодні з гривневих рахунків клієнт за кордоном може зняти 50 тисяч гривень або еквівалент на місяць. З валютних рахунків за кордоном він може зняти 100 тисяч гривень або еквівалент на день", – пояснила фахівчиня з комунікацій "Приватбанку" в регіонах.

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Становище банків у перші дні війни

Водночас вона розповіла, що те, як функціонує банківська система в умовах повномасштабної війни, викликає величезну повагу у світової фінансової спільноти.

У перший день війни у клієнтів була реакція зняти готівку – відповідно, банки не були готові до цієї ситуації. Готівку знімали з усіх банкоматів буквально за дві години, далі вони були пусті,

– сказала Докія Кузьменко.

"Це паніка, нерозуміння ситуації. Однак завдяки виваженим крокам і Національного банку України, і всієї банківської спільноти, вдалося опанувати цю ситуацію. І вже на наступний день всі банкомати були заповнені грошима", – додала експертка.

Фахівчиня з комунікацій "Приватбанку" в регіонах зазначила, що наразі відділення банку та мобільний додаток працюють, також обслуговують фізичних та юридичних осіб. Робота "Приватбанку" продовжується, звісно, в умовах воєнного стану.

Обмеження Нацбанку: коротко

Від 21 травня Національний банк України скасував обмеження курсу, за яким банки продають готівкову валюту. До того відповідний курс не міг відхилятися від офіційного на понад 10%.

Водночас обмеження щодо курсу, за яким банки списують гроші при розрахунку гривневими картками за кордоном – також скасували.

Згідно з даними Національного банку, такі дії мають покращити умови роботи банків, що продають валюту. Водночас це зменшить кількість нелегальних операцій.

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