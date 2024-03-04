Об этом народный депутат и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью журналистам.

Читайте также Зажгли взрывные фейерверки на вражеских позициях: спецназовцы СБУ поздравили Малюка

Костенко прокомментировал, как изменилась Служба при работе Василия Малюка

"Сейчас Василий Малюк выводит Службу на новый уровень. Дает ей больше полномочий, больше возможностей. Служба работает в том направлении, в котором она должна работать в военное время – это контрразведывательная защита государства", – сказал Роман Костенко.

Он отметил, что СБУ не только активно выявляет вражеские агентурные сети внутри страны, но и успешно проводит операции за рубежом. Также нардеп напомнил, что именно Служба безопасности начала успешно использовать морские дроны для поражения российских кораблей и Крымского моста. Этим она продемонстрировала асимметричные методы борьбы с врагом.

Отдельное внимание Костенко обратил на достижения центра специальных операций "Альфа" СБУ.

Имея небольшое количество бойцов, по количеству пораженной техники "Альфа" всегда является одним из лидеров. Это говорит о профессионализме и о правильно построенных процессах в службе,

– сказал он.

Напомним, Служба безопасности Украины в течение 2023 года обнаружила 47 агентурных сетей, в которых действовали предатели и российские агенты. С начала полномасштабного вторжения России в Украину подозрения получили более двух тысяч предателей. Также СБУ дважды взорвала Крымский мост и поразила 11 российских кораблей своими морскими дронами.