Спецназовцы СБУ решили поздравить главу взрывными фейерверками на вражеских позициях. Кадры успешной работы опубликовали в сети.

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Взрывоопасно поздравили главу СБУ с днем рождения

Спецназовцы ЦСО "А" результативно поздравили главу СБУ Василия Малюка с днем рождения. Они опубликовали видео с меткой работой по вражеским позициям.

На опубликованных кадрах спецназовцы показали, как мощно горит вражеская техника, а российские военные пытаются "спрятаться" от украинских дронов.

Как праздничный подарок, наши воины зажгли взрывные фейерверки на вражеских позициях. Потому что как говорит Василий Малюк: "Хлопок горел и будет гореть!". А спецназовцы Службы безопасности Украины с воодушевлением выполняют каждое боевое задание!

– говорится в посте-поздравлении.

Спецназовцы СБУ поздравили Малыша с днем рождения: смотрите видео

Подрыв Крымского моста, 11 подбитых кораблей и "хлопок" по всей России

По случаю дня рождения Василия Малюка в СБУ собрали основные его достижения. Так, он стал главой СБУ 7 февраля 2023 года, а до этого – более полугода исполнял обязанности руководителя.

С того момента СБУ взялась проводить уникальные спецоперации не только на линии фронта, но и на море, в воздухе и в тылу врага. Ее целями становились военные объекты во временно оккупированном Крыму и в глубине России, логистические пути, используемые россиянами для снабжения армии, предприятия, обеспечивающие ВПК и тому подобное.

Это наши вполне законные цели. А Крымский мост – обречен, это незаконное построение на территории Украины. Поэтому ему здесь не место,

– отмечал Василий Малюк.

В общем Василий Малюк не часто рассказывает детали "хлопка", которую приписывают спецслужбе. Однако уже подтверждено, что СБУ дважды поразила Крымский мост, а с помощью собственных разработок морских дронов, в частности, "Sea Baby" и "Мамай" – уничтожила 11 российских кораблей. И этим, по мнению экспертов, изменила расположение сил в Черном море в пользу Украины.

Кроме того, в недавнем выступлении Василий Малюк подтвердил, что СБУ устроила "хлопок" на нескольких российских нефтеперерабатывающих заводах. Эти атаки позволили снизить экспорт российской нефти на треть. В то же время на линии фронта спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российской техники на более чем миллиард долларов. В частности только за прошлый год 516 танков и более 1 тысячи БМП, в том числе активно работая беспилотниками.

СБУ под руководством Василия Малюка также сообщила подозрения более 2 тысячам предателям, 5 тысячам коллаборационистам, пособникам России и наводчикам. Также спецназовцы разоблачили 32 священнослужителей УПЦ МП, которые оправдывали российскую агрессию. Также СБУ разоблачила 47 агентурных сетей врага и 629 организованных преступных группировок, которые могли дестабилизировать ситуацию в стране.

По данным наших источников, СБУ также причастна к ликвидации предателей и военных преступников. Так, под руководством Малюка на "концерт к Кобзону" отправили предателя Киву, "военкора" Тарнавского, так называемого "генпрокурора лнр" Горенко и многих других.