Спецпризначенці СБУ вирішили привітати очільника вибуховими феєрверками на ворожих позиціях. Кадри успішної роботи опублікували у мережі.

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Вибухово привітали голову СБУ з днем народження

Спецпризначенці ЦСО "А" результативно привітали голову СБУ Василя Малюка з днем народження. Вони опублікували відео з влучною роботою по ворожих позиціях.

На опублікованих кадрах спецпризначенці показали, як потужно горить ворожа техніка, а російські військові намагаються "заховатися" від українських дронів.

Як святковий подарунок, наші воїни запалили вибухові феєрверки на ворожих позиціях. Бо як каже Василь Малюк: "Бавовна палала і буде палати!". А спецпризначенці Служби безпеки України з натхненням виконують кожне бойове завдання!

– мовиться у дописі-привітанні.

Спецпризначенці СБУ привітали Малюка з днем народження: дивіться відео

Підрив Кримського мосту, 11 підбитих кораблів та "бавовна" по всій Росії

З нагоди дня народження Василя Малюка в СБУ зібрали основні його досягнення. Так, він став головою СБУ 7 лютого 2023 року, а до цього – понад пів року виконував обов'язки керівника.

З того моменту СБУ взялася проводити унікальні спецоперації не тільки на лінії фронту, а й на морі, в повітрі й в тилу ворога. Її цілями ставали військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму та вглибині Росії, логістичні шляхи, що використовуються росіянами для постачання армії, підприємства, яка забезпечують ВПК тощо.

Це наші цілком законні цілі. А Кримський міст – приречений, це незаконна побудова на території України. Тому йому тут не місце,

– наголошував Василь Малюк.

Загалом Василь Малюк не часто розповідає деталі "бавовни", яку приписують спецслужбі. Однак вже підтверджено, що СБУ двічі вразила Кримський міст, а за допомогою власних розробок морських дронів, зокрема, "Sea Baby" та "Мамай" – знищила 11 російських кораблів. І цим, на думку експертів, змінила розташування сил у Чорному морі на користь України.

Окрім того, у нещодавньому виступі Василь Малюк підтвердив, що СБУ влаштувала "бавовну" на кількох російських нафтопереробних заводах. Ці атаки дозволили знизити експорт російської нафти на третину. Водночас на лінії фронту спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російської техніки на більше ніж мільярд доларів. Зокрема тільки за минулий рік 516 танків і понад 1 тисячу БМП, в тому числі активно працюючи безпілотниками.

СБУ під керівництвом Василя Малюка також повідомила підозри понад 2 тисячам зрадникам, 5 тисячам колаборантам, пособникам Росії та навідникам. Також спецпризначенці викрили 32 священнослужителів УПЦ МП, які виправдовували російську агресію. Також СБУ викрила 47 агентурних мереж ворога і 629 організованих злочинних угруповань, які могли дестабілізувати ситуацію в країні.

За даними наших джерел, СБУ також причетна до ліквідації зрадників та воєнних злочинців. Так, під керівництвом Малюка на "концерт до Кобзона" відправили зрадника Киву, "воєнкора" Тарнавського, так званого "генпрокурора лнр" Горенка та багатьох інших.