Фото в сети опубликовал сам жених. Он рассказал, что семью они создали в первый день весны – 1 марта 2023 года.

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Что известно о женитьбе Железняка

В первый день весны этот усатый дядя (говорится о Денисе Малюске – 24 Канал) сказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше. В свободной и несгибаемой стране, благодаря нашим защитникам,

– написал Железняк.



Железняк и Коваль поженились / Фото Ярослава Железняка

Жених опубликовал фотографию с Ольгой Коваль и министром юстиции Денисом Малюской, который и оформил роспись.

Также Ярослав Железняк отметил, что оказывается в Верховной Раде, можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь.

Что известно о Коваль и Железняке