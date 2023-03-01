Фото у мережі опублікував сам наречений. Він розповів, що сім'ю вони створили в перший день весни – 1 березня 2023 року.

Зауважте "Дівчатка, розходимось": Валерій Маркус одружився та спричинив обговорення в мережі

Що відомо про одруження Железняка

У перший день весни цей вусатий дядько (мовиться про Дениса Малюську – 24 Канал) сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам,

– написав Железняк.



Железняк та Коваль одружились / Фото Ярослава Железняка

Наречений опублікував фотографію з Ольгою Коваль та міністром юстиції Денисом Малюською, який і оформив розпис.

Також Ярослав Железняк зазначив, що виявляється у Верховній Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов.

Що відомо про Коваль та Железняка