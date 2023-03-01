Фото у мережі опублікував сам наречений. Він розповів, що сім'ю вони створили в перший день весни – 1 березня 2023 року.
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Що відомо про одруження Железняка
У перший день весни цей вусатий дядько (мовиться про Дениса Малюську – 24 Канал) сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше. У вільній та незламній країні, завдяки нашим захисникам,
– написав Железняк.
Железняк та Коваль одружились / Фото Ярослава Железняка
Наречений опублікував фотографію з Ольгою Коваль та міністром юстиції Денисом Малюською, який і оформив розпис.
Також Ярослав Железняк зазначив, що виявляється у Верховній Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, але і справжню любов.
Що відомо про Коваль та Железняка
- 33-річний Ярослав Железняк є нардепом Верховної Ради від партії "Голос". Був четвертим у списку. За освітою економіст, навчався в Інституті міжнародних відносин Київського університету.
- Політичну діяльність починав з помічника-консультанта, був радником з питань уряду та парламентських відносин міністра економічного розвитку і торгівлі України, а також у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR) та радником 16-го прем'єра Володимира Гройсмана.
- Щодо 31-річної Ольги Коваль, то нардепкою вона стала від партії "Слуга народу". На виборах очолювала команду Зеленського у Київській області.
- У листопаді 2021 року її виключили з партії, входить у міжфракційне об'єднання "Розумна політика" Дмитра Разумкова.