У Верховной Рады есть возможность лишения Виктора Медведчука депутатского мандата. Это предусмотрено статьей 81 Конституции. Там есть список из семи пунктов, когда полномочия депутата Верховной Рады можно прекратить досрочно.

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Одним из таких пунктов является приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу. Если мы получим приговор, безусловно, мы прекратим его деятельность как народного депутата,

– рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Пока суд не состоялся, есть другие варианты. В их числе тот, что Медведчук сам напишет заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Другие варианты, кроме тех, которые предусмотрены в Конституции Украины, в Верховной Раде не рассматривают. Стефанчук ожидает, что в ближайшее время будет приговор суда по делу о государственной измене Медведчука.

В чем обвиняют Медведчука

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того, как Россия захватила часть Донбасса, Украина очутилась на грани энергетического кризиса. При содействии Медведчука с целью возвращения Украины к орбите влияния России были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов в общей сложности профинансировали на сумму более 200 миллионов гривен.

8 октября 2021 года Медведчуку было объявлено подозрение о государственной измене (ст. 111 УКУ) и содействие деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УКУ).

12 октября суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Случилось это после того, как Россия вторглась в Украину и началась война. По всей вероятности, сбежал он еще до этого.

12 апреля спецслужбы задержали Медведчука, когда его пытались вывести из Киева в оккупированную часть Молдовы – Приднестровье, а оттуда направить в Москву. Медведчук – кум российского диктатора Владимира Путина.

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