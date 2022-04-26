У Верховної Ради є можливість позбавлення Віктора Медведчука депутатського мандату. Це передбачено статтею 81 Конституції України. Там є перелік з семи пунктів, коли повноваження депутата Верховної Ради можна припинити достроково.

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Одним із таких пунктів є вирок у кримінальній справі, який вступив у законну силу. Якщо ми отримаємо вирок, безперечно, ми припинимо його діяльність як народного депутата,

– розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Поки суд не відбувся, є й інші варіанти. Серед них той, що Медведчук сам напише заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Інші варіанти окрім тих, які передбачені в Конституції України, у Верховній Раді не розглядають. Тож Стефанчук очікує, що найближчим часом буде вирок суду у справі про державну зраду Медведчука.

У чому звинувачують Медведчука

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того, як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. За сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 мільйонів гривень.

8 жовтня 2021 року Медведчуку було оголошено підозру про державну зраду (ст. 111 ККУ) та сприяння діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 ККУ).

12 жовтня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з під домашнього арешту. Сталося це після того, як Росія вторглася до України та розпочалася війна. Цілком ймовірно, що втік він ще до цього.

12 квітня спецслужби затримали Медведчука, коли його намагалися вивести з Києва до окупованої частини Молдови – Придністров'я, а звідти направити до Москви. Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна.

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