26 ноября Марьяна Безуглая написала в своем фейсбуке пост, который взбудоражил общественность. В нем обвинила Залужного в том, что не показал "план" на 2024 год, а также призвала военное руководство уйти. А уже 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве ее с должности заместителя главы Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

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Проект постановления подал однопартиец

Известно, что проект постановления №10295, а подал его 27 ноября народный депутат Игорь Кривошеев из фракции "Слуга народа". Он также оставил в своем фейсбуке публикацию, отреагировав на опальное заявление Безуглой.

Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Точка. Зарегистрировал постановление об ее увольнении!

– написал нардеп Игорь Кривошеев.

Проект постановления с просьбой отстранить Безуглую / Фото из фейсбука Кривошеева

Что написала Безуглая

В своем фейсбуке она написала сообщение, в котором обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он не предоставил план на 2024 год. Также заверила, что военное руководство нашей страны должно уйти.

Так, Главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в Парламенте во время планирования бюджета на 2024 год,

– написала Безуглая.

Публикация Безуглой, посвященная Залужному и руководству войска / Скриншот

Народная депутат и заместитель главы Комитета отметила, что если сейчас ситуация такова, что военное руководство не способно предоставить никакого замысла на 2024 год, а все мобилизационные предложения сводятся к необходимости набирать больше людей без предложений по изменениям системы ВСУ, то "такое руководство должно уйти".