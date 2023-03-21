Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Представление в парламент внес премьер-министр Денис Шмигаль.

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В частности, правительство предлагает назначить:

Михаила Федорова – на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министра цифровой трансформации;

Оксена Лесного – на должность министра образования и науки;

Александра Камышина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Решения комитетов

Два парламентских комитета одобрили кандидатуры Михаила Федорова и Александра Камышина.

Так, Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации на своем внеочередном заседании рекомендовал депутатам назначить Федорова на должность вице-премьера Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации.

А комитет по экономическому развитию рекомендовал назначить Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в понедельник, 20 марта, поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и Павла Рябикина – с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

Михаила Федорова временно уволили, чтобы переназначить на новую должность с более широкими функциями.

Кратко о новых кандидатах

Сергей Шкарлет возглавлял Минобразования с декабря 2020 года. Теперь его может заменить директор Малой академии наук, боец Десантно-штурмовых войск Оксен Лесной.

Александр Камышин раньше был главой Укрзализныци. Уволенный с должности министра Павел Рябикин может теперь стать послом Украины в Китае.

Внимание! Новые кадровые назначения в Кабмине намерены рассмотреть на следующем заседании парламента.