Сирены раздавались из-за угрозы баллистики. 24 Канал призывает жителей Кропивницкого не выходить из укрытий до отбоя тревоги.

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Что известно о взрывах в районе Кропивницкого

Воздушная тревога в Кировоградской области прозвучала еще 20 сентября в 21:18. Сначала Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении области, а впоследствии и скоростных целей.

Внимание! Угроза баллистики с юга!

– сообщили военные в 00:14.

Через минуту Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого немедленно направляться в укрытие. Взрыв в районе Кропивницкого услышали в 00:19, об этом писали мониторинговые телеграм-каналы.

По предварительным данным, враг атаковал Кропивницкий район Кировоградской области 1 баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Крыма.

Сейчас в Кировоградской ОВА не комментировали последствия взрыва в Кировоградской области. В 00:37 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики, одновременно угроза атаки "Шахедами" в области продолжается.

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