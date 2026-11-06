В Киеве выбирают меру пресечения для Сергея Дуцы: заседание частично закрыли для журналистов

6 ноября Высший антикоррупционный суд в Киеве выбирает меру пресечения в отношении генерала СБУ Сергея Дуцы в рамках операции "Карфаген". Судебное заседание частично закрыли для журналистов, а представителей СМИ вызвали полицию.
Об этом сообщают ряд украинских СМИ.
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Как сообщает "Радио Свобода", журналисты несколько часов ждали начала заседания в одном зале, однако процесс начался в другом помещении без предварительного уведомления прессы. Традиционная видеотрансляция на официальном канале суда также отсутствовала.
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