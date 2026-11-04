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Привлечены чиновники СБУ, Нацпола и ОГП: в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация

Дария Черныш
Антикоррупционные органы разоблачили новую преступную организацию

Антикоррупционные органы разоблачили новую преступную организацию / НАБУ (иллюстративное изображение)

НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген". Участники схемы систематически подкупали должностных лиц правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную работу мошеннических колл-центров.

Взятки давались и за деятельность других нелегальных бизнесов. Об этом 4 ноября сообщили в НАБУ и САП.

 
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Кто причастен к махинациям

Антикоррупционные органы установили, что причастны к незаконной деятельности действующие высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора. Участники схемы наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды топ-чиновникам правоохранительных органов.

К преступной схеме организаторы также привлекли представителей криминальной среды.

Антикоррупционеры пообещали обнародовать подробности позже.

К слову, утром 4 ноября высокопоставленный чиновник СБУ препятствовал проведению обысков детективами НАБУ, угрожая им огнестрельным оружием.

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Напомним, в сентябре НАБУ и САП начали операцию "Карфаген" с задержания сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропивы по подозрению в "крышевании" мошеннических колл-центров и отмывании средств, что впоследствии привело к отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. В конце октября подозрение в рамках этого же дела было предъявлено бывшему руководителю IT-департамента ОГП Ивану Тимошенко.

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