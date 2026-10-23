Операция по разблокированию Олешек начнется в ближайшее время, – Арахамия

Об этом 23 октября сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Подробности операции

Целью операции по деблокированию является создание гуманитарных коридоров, которые будут там работать постоянно.

Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особо хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп– отметил Арахамия.

Информацию о ходе деблокирования и ходе гуманитарной операции уполномочен предоставлять омбудсман Дмитрий Лубинец.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Белом Доме заявили, что украинская и российская стороны обязались обеспечить режим тишины в районе Олешек для эвакуации желающих и доставки гуманитарной помощи. Планируется, что локальное прекращение огня начнется 29 октября.

К слову, в заблокированных Россией Олешках и шести окрестных селах остаются тысячи гражданских, среди которых по меньшей мере 200 детей. В самом городе находилось до 2 тысяч человек.