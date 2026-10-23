Операція з деблокування Олешок розпочнеться незабаром, – Арахамія

Про це 23 жовтня повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

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Подробиці операції

Метою операції з деблокування є створення гуманітарних коридорів, що працюватимуть там постійно.

Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп– зазначив Арахамія.

Інформацію про перебіг деблокування та хід гуманітарної операції уповноважений надавати омбудсман Дмитро Лубінець.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Білому Домі заявили, що українська та російська сторони зобов'язалися забезпечити режим тиші в районі Олешок для евакуації охочих та доставки гуманітарної допомоги. Планується, що локальне припинення вогню розпочнеться 29 жовтня.

До слова, у заблокованих Росією Олешках та шести навколишніх селах залишаються тисячі цивільних, серед яких щонайменше 200 дітей. У самому місті перебувало до 2 тисяч людей.