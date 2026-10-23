Операція з деблокування Олешок розпочнеться незабаром, – Арахамія

Офіс Президента
Найближчим часом розпочнеться операція з деблокування тимчасово окупованого міста Олешки та його околиць. Для безпечної евакуації людей і доставки допомоги Україна та Росія незабаром досягнуть режиму тиші.
Про це 23 жовтня повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
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Подробиці операції
Метою операції з деблокування є створення гуманітарних коридорів, що працюватимуть там постійно.
Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних політичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп
Інформацію про перебіг деблокування та хід гуманітарної операції уповноважений надавати омбудсман Дмитро Лубінець.
Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Білому Домі заявили, що українська та російська сторони зобов'язалися забезпечити режим тиші в районі Олешок для евакуації охочих та доставки гуманітарної допомоги. Планується, що локальне припинення вогню розпочнеться 29 жовтня.
До слова, у заблокованих Росією Олешках та шести навколишніх селах залишаються тисячі цивільних, серед яких щонайменше 200 дітей. У самому місті перебувало до 2 тисяч людей.
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