По словам людей, знакомых с ходом расследования, ФБР искали в резиденции Трампа секретные документы по ядерному оружию.

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В США опасаются, что секретная информация попадет в чужие руки

Эксперты заявили, что необычный обыск свидетельствует о беспокойстве чиновников по поводу типов информации, которая может быть обнаружена в клубе Трампа в Мар-а-Лаго. Верхушка США переживает, что эта информация потенциально может попасть в чужие руки.

Источники не предоставили дополнительные подробности о том, какую информацию искали агенты. В частности, это касалось оружия, которое принадлежит США, или любой другой стране. Они также не сказали, нашли ли ФБР секретные документы при обыске. Представитель Трампа не ответил на запрос о комментариях, в Министерстве юстиции и ФБР тоже отказались отвечать.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что не может обсуждать расследование, но признался, что лично санкционировал решение обратиться в суд за разрешением на ордер на обыск.

Раскрытие информации о ядерном оружии может подвергнуть США опасности

По словам экспертов, материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих. Обнародование подробностей об американском оружии могло бы предоставить разведывательную дорожную карту противникам, стремящимся разработать способы противодействия этим системам. По словам экспертов, другие страны могут рассматривать раскрытие своих ядерных секретов как угрозу.

Один бывший сотрудник Министерства юстиции, который в прошлом руководил расследованием утечек секретной информации, сказал, что тип сверхсекретной информации, описанный людьми, знакомыми с расследованием, может заставить власть попытаться как можно быстрее восстановить конфиденциальные документы. Ведь раскрытие такой информации может нанести серьезный ущерб безопасности США.

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