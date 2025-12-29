В резонансном деле НАБУ и САП вручено подозрение сразу 5 действующим нардепам

Вечером 29 декабря НАБУ и САП рассказали о том, что разоблачили организованную преступную группу️ в Верховной Раде. Ее участники получали указания через мессенджер WhatsApp.

Кому из депутатов вручили подозрение НАБУ?

Конкретные фамилии не указаны, но говорится, что это сразу 5 народных депутатов.

По данным следователей, в Верховной Раде действовала организованная преступная группа. Народные избранники голосовали как "нужно", а взамен получали неправомерную выгоду.

Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp,

После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали деньги.

Всем подозреваемым вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Их подозревают по статьям "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" и "Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

Группу могли создать еще в 2021 году

В САП указали, что парламентарии систематически получали выгоду в особо крупном размере не только для себя, но и для третьих лиц. Для этого использовали предоставленную им власть или служебное положение.

Подозрение вручили еще 27 декабря по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Группа могла появиться еще в 2021 году. Сейчас проверяют факты ее возможного создания и деятельности.

Согласно распределенным ролями, часть участников организованной группы отвечала за контроль и координацию других участников, доводила до их сведения информацию о проектах законов и постановлений, а также изменений, которые нужно было поддержать, проголосовав за, или, наоборот, отклонить, проголосовав против. Кроме того, в круг вопросов, делегированных организатором группы, входили получение, распределение и передача народным депутатам Украины неправомерной выгоды,

Другие участники группы должны были неуклонно поддерживать позицию относительно голосования за или против и присутствовать в сессионном зале в день голосования.

Средства получали как лично, так и через других участников группы.

Интересно, что разные нардепы получали разные суммы.

Сумма неправомерной выгоды определялась "показателем эффективности голосований", который зависел от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 000 до 20 000 долларов США. При этом минимум с сентября 2022 года по ноябрь 2022 года размер неправомерной выгоды составлял 2 000 долларов США, а минимум с августа 2025 года – уже 5 000 долларов США,

Депутаты получали деньги каждый четверг в начале следующего месяца за предыдущий месяц.

С ноября по декабрь 2025 года один из нардепов – участников указанной организованной группы получил неправомерной выгоды в сумме не менее 145 000 долларов США. В дальнейшем он должен был распределить средства среди других народных депутатов Украины.