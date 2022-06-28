Всего в результате российской агрессии пострадали по меньшей мере 963 ребенка. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
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Число погибших детей выросло
По состоянию на утро 28 июня более 963 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров, 341 ребенок погиб и более 622 ранены,
– говорится в сообщении.
За сутки 27 июня стало известно о 2 погибших и 6 раненых. В ночь на 28 июня российские кафиры обстреляли Очаков Николаевской области. Из-за вражеской атаки 6-летняя девочка получила такие травмы, что были несовместимы с жизнью.
27 июня российские захватчики нанесли авиационный удар по Лисичанску в Луганской области. В результате погиб мальчик 14 лет.
В тот же день военные страны-агрессора обстреляли Немышлянский район Харькова. Ранения получили пять мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет.
Стало известно о ранении 9-летнего мальчика в селе Малиновка Покровского района Донецкой области. Произошло это 26 июня в результате вражеской атаки.
Кафиры продолжают уничтожать учебные заведения в Украине. За весь период войны из-за бомбардировок и обстрелов России повреждено 2061 учебное заведение. Среди них 213 разрушены полностью.
Где в Украине детей пострадало больше всего: данные по областям
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 336;
- Харьковской – 183;
- Киевской – 116;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 57;
- Херсонской – 52;
- Николаевской – 48;
- Запорожской – 31;
- Сумской – 17.
К сожалению, цифры не окончательны. Количество жертв и пострадавших среди несовершеннолетних может быть значительно больше. Дело в том, что в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях определить реальные цифры крайне трудно.