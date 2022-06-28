Загалом внаслідок російської агресії постраждали щонайменше 963 дитини. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Кількість загиблих дітей зросла

Станом на ранок 28 червня більш ніж 963 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 341 дитина загинула та понад 622 поранено,

– мовиться в повідомленні.

За добу 27 червня стало відомо про 2 загиблих та 6 поранених. В ніч на 28 червня російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Через ворожу атаку 6-річна дівчинка зазнала таких травм, що були несумісні з життям.

27 червня російські загарбники завдали авіаційного удару по Лисичанську на Луганщині. Як наслідок, загинув хлопчик 14 років.

Того ж дня військові країни-агресора обстріляли Немишлянський район Харкова. Поранення зазнали п'ять хлопчиків віком від 8 до 12 років.

Стало відомо також про поранення 9-річного хлопчика в селі Малинівка Покровського району Донецької області. Сталося це 26 червня внаслідок ворожої атаки.

Окупанти продовжують нищити заклади освіти в Україні. За весь період війни через бомбардування та обстріли Росії пошкоджено 2061 заклад освіти. Серед них 213 – зруйновані повністю.

Де в Україні дітей постраждало найбільше: дані за областями

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 336;

Харківській – 183;

Київській – 116;

Чернігівській – 68;

Луганській – 57;

Херсонській – 52;

Миколаївській – 48;

Запорізькій – 31;

Сумській – 17.

На жаль, цифри не є остаточними. Кількість жертв та постраждалих серед неповнолітніх може бути значно більшою. Річ у тім, що в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, визначити реальні цифри вкрай важко.

Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за цим посиланням та за номерами мобільних телефонів: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.

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