Об этом свидетельствуют актуальные данные Офиса генпрокурора. Всего по состоянию на утро 22 июня в результате полномасштабной вооруженной агрессии России пострадали более 916 детей в Украине.
Важно Сын рассказывает всем, что хочет стать солдатом, – Зеленская
Среди них:
- 324 ребенка погибли,
- более 592 получили ранения.
Больше детей пострадало в:
- Донецкой области – 307,
- Харьковской области – 175,
- Киевской области – 116,
- Черниговской области – 68,
- Луганской области – 54,
- Херсонской области – 52,
- Николаевской области – 48,
- Запорожской области – 30,
- Сумской области – 17.
Недавние случаи причинения вреда детям
21 июня в результате обстрела врагом села Безруки Харьковской области получила смертельные ранения 8-летняя девочка. Ее мать тоже пострадала.
В тот же день из-за обстрела вблизи пруда Золотая рыбка в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.
В целом вооруженные силы России повредили 2052 учебных заведения. Из них 210 разрушены полностью.
Джоли заговорила о детях, пострадавших от войны
Известной американской актрисе Анджелине Джоли, посетившей Украину, также болит украинских детей.
Эта война – это кризис прав ребенка. Дети несут наибольшие последствия войны,
– мощно написала актриса.
"Совместные усилия, направленные на преодоление физических и эмоциональных травм, должны удовлетворять потребности не только детей Украины, но и Афганистана, Йемена и многих других забытых конфликтов, которые финансируются недостаточно для того, чтобы покрыть потребности детей", - подчеркнула Анджелина Джоли.
Она добавила, что местные организации делают все возможное, чтобы предоставить малышам пищу и образование, необходимые для роста. Однако звезда Голливуда призвала мир к еще большей гуманитарной помощи, чтобы поколение детей имело ресурсы для лечения.