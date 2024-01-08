В Хмельницкой областной военной администрации констатировали, что погибли два человека. В то же время Силам ПВО удалось сбить две ракеты над регионом.

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Удар по Хмельницкой области

Как отметили в ОВА, оккупанты нанесли удары по объектам инфраструктуры области.

Вспыхнул пожар, который отправились локализовать и ликвидировать подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и восстановить можно все, кроме человеческой жизни.

В то же время заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба рассказывал в целом о массированном ударе по Украине, вспоминая Хмельницкую область: "Враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины".

По словам чиновника, по состоянию на 10:19 8 января было известно о 33 пострадавших и нескольких погибших. Медики и спасатели выехали на места происшествия, чтобы помогать пострадавшим и разбирать завалы.

Обратите внимание! Также известно, что погибла женщина в результате массированного ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу. Целились россияне по торговому центру, многоэтажкам и частным домам. Кроме того, спасатели достали тело 63-летней мирной женщины из-под завалов дома в городе Змиев Харьковской области.

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