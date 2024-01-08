У Хмельницькій обласній військові адміністрації констатували, що загинули дві людини. Водночас Силам ППО вдалось збити дві ракети над регіоном.

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Удар по Хмельниччині

Як зазначили в ОВА, окупанти завдали ударів по об'єктах інфраструктури області.

Спалахнула пожежа, яку вирушили локалізовувати та ліквідовувати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя.

Водночас заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба розповідав загалом про масований удар по Україні, згадуючи Хмельниччину: "Ворог випустив десятки ракет по мирних містах та селах України".

За словами посадовця, станом на 10:19, 8 січня було відомо про 33 постраждалих та декількох загиблих. Медики та рятувальники виїхали на місця подій, аби допомагати потерпілим та розбирати завали.

Зверніть увагу! Також відомо, що загинула жінка внаслідок масованого ракетного удару окупантів по Кривому Рогу. Цілились росіяни по торговому центру, багатоповерхівках та приватних будинках. Крім того, рятувальники дістали тіло 63-річної мирної жінки з-під завалів будинку в місті Зміїв, що в Харківській області.

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