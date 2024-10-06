Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале. Чиновник подробно рассказал о последствиях атаки России на Одессу.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Ракетный удар по Одессе 6 октября: что известно

Кипер констатировал, что ночью 6 октября российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Отметил, что Силы противовоздушной обороны вели долгую и напряженную работу.

Также чиновник рассказал, что в результате вражеской атаки в Одессе произошло возгорание торгового оборудования в складском здании на площади 100 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали.

Из-за падения обломков загорелись грузовик и мусор, пострадал один человек. Мужчина госпитализирован,

– заявил председатель Одесской ОВА.

Добавил, что осколками поврежден газовый трубопровод. Однако сотрудники ГСЧС быстро ликвидировали утечку газа.

Относительно ракетной атаки: в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали,

– подчеркнул Олег Кипер.

Правоохранители уже документируют последствия очередного военного преступления россиян против гражданского населения.