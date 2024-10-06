Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрывы

В 02:28 в Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги. В тот же момент в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма. И уже в 02:33 в городе услышали взрывы.

В Одессе раздался взрыв, сообщили наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Незадолго до этого городской голова Геннадий Труханов призвал горожан находиться в безопасных местах. Позже он также подтвердил информацию о взрывах: "В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах".

По предварительной информации от мониторинговых каналов, взрывы прогремели в пригороде Одесской области. Вероятно, враг ударил баллистической ракетой "Искандер-М". Угроза баллистики продолжается до отбоя воздушной тревоги.