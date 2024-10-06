Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Одесі чули вибухи

О 02:28 в Одеській області пролунав сигнал повітряної тривоги. Тієї ж миті у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. І вже о 02:33 у місті почули вибухи.

В Одесі пролунав вибух, повідомили наші кореспонденти,

– йдеться у повідомленні.

Незадовго до цього міський голова Геннадій Труханов закликав містян перебувати у безпечних місцях. Пізніше він також підтвердив інформацію про вибухи: "У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях".

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, вибухи пролунали в передмісті Одещини. Ймовірно, ворог вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою повітряної тривоги.

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