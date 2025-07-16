Неизвестно, какую именно травму он получил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LSM.lv.

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Что известно о ранении Гельманиса?

Представитель Огрского районного совета Патрикс Грива отметил, что Гельманис получил ранение ночью. Он не уточнил, в каком именно украинском регионе это произошло.

Гельманис находится в командировке в Украине. Он доставляет сюда транспортные средства и другую помощь Вооруженным силам Украины.

Такие поездки регулярно входят в планы мэра, еще с 2022 года, с самого начала войны, было пожертвовано и привезено раз в несколько месяцев значительное количество автомобилей, на этот раз около 20 машин,

– отметил представитель Огрского районного совета.

Неизвестно, находится ли мэр в больнице, ведь маршрут гуманитарной помощи засекречен, как и место удара. В то же время, чиновник признал, что каждая такая поездка связана с опасностью. Не уточняется также характер травмы, которую получил чиновник.

Вечером 15 июля Гельманис писал у себя в Facebook, что действительно находится в Украине.

По информации издания OgreNet, чиновник получил легкое сотрясение мозга и находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. В МИД Латвии отметили, что связались с Гельманисом, он не просил у дипломатического ведомства о помощи. Он планирует вернуться в Латвию самостоятельно.