Невідомо, яку саме травму він отримав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LSM.lv.

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Що відомо про поранення Гельманіса?

Представник Огрської районної ради Патрікс Грива зазначив, що Гельманіс отримав поранення вночі. Він не уточнив, у якому саме українському регіоні це сталося.

Гельманіс перебуває у відрядженні в Україні. Він доставляє сюди транспортні засоби та іншу допомогу Збройним силам України.

Такі поїздки регулярно входять до планів мера, ще з 2022 року, з самого початку війни, було пожертвовано та привезено раз на кілька місяців значну кількість автомобілів, цього разу близько 20 машин,

– зазначив представник Огрської районної ради.

Невідомо, чи перебуває мер у лікарні, адже маршрут гуманітарної допомоги засекречено, як і місце удару. Водночас, чиновник визнав, що кожна така поїздка пов'язана з небезпекою. Не уточнюється також характер травми, яку отримав чиновник.

Ввечері 15 липня Гельманіс писав у себе у Facebook, що справді перебуває в Україні.

За інформацією видання OgreNet, чиновник отримав легкий струс мозку та перебуває у лікарні. Його життю нічого не загрожує. У МЗС Латвії зазначили, що зв'язалися з Гельманісом, він не просив у дипломатичного відомства про допомогу. Він планує повернутися до Латвії самостійно.