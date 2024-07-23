Об этом сообщили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и быть в безопасных местах.
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Где и почему объявили воздушную тревогу
Во всех областях прозвучал отбой тревоги.
В Вознесенском районе Николаевской области прогремел взрыв. По предварительной информации, враг мог ударить ракетой типа "Искандер-М".
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что враг осуществил пуск баллистических ракет. По информации телеграм-каналов, под угрозой оказался Вознесенский район Николаевской области.
Тревога распространилась не только на Юг, но и на часть западных и северных областей.
В общем, тревогу объявили в:
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Кировоградской,
- Черкасской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Житомирской областях.
Также тревога объявлена и в Харьковской области. Там она длится уже более 5 часов.
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 18:08
В ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.