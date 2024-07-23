18:07, 23 июля

Тревога распространилась не только на Юг, но и на часть западных и северных областей.

В общем, тревогу объявили в:

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Кировоградской,

Черкасской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Житомирской областях.

Также тревога объявлена и в Харьковской области. Там она длится уже более 5 часов.



Воздушная тревога в Украине по состоянию на 18:08