18:07, 23 липня

Тривога поширилася не лише на Південь, а й на частину західних та північних областей.

Загалом, тривогу оголосили у:

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Миколаївській,

Одеській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Житомирській областях.

Також тривога оголошена й у Харківській області. Там вона триває вже понад 5 годин.



Повітряна тривога в Україні станом на 18:08