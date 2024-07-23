Про це повідомили у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в безпечних місцях.

Важливо Росіяни передислоковують літаки "Ту" ближче до України: до чого готуються

Де та чому оголосили повітряну тривогу

18:20, 23 липня

В усіх областях пролунав відбій тривоги.

18:15, 23 липня

У Вознесенському районі Миколаївщини пролунав вибух. За попередньою інформацією, ворог міг вдарити ракетою типу "Іскандер-М".

18:10, 23 липня

Моніторингові телеграм-канали повідомили, що ворог здійснив пуск балістичних ракет. За інформацією телеграм-каналів, під загрозою опинився Вознесенський район на Миколаївщині.

18:07, 23 липня

Тривога поширилася не лише на Південь, а й на частину західних та північних областей.

Загалом, тривогу оголосили у:

  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Вінницькій,
  • Хмельницькій,
  • Житомирській областях.

Також тривога оголошена й у Харківській області. Там вона триває вже понад 5 годин.


Повітряна тривога в Україні станом на 18:08

18:05, 23 липня

В низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.