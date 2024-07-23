Про це повідомили у Повітряних силах. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою та бути в безпечних місцях.
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Де та чому оголосили повітряну тривогу
В усіх областях пролунав відбій тривоги.
У Вознесенському районі Миколаївщини пролунав вибух. За попередньою інформацією, ворог міг вдарити ракетою типу "Іскандер-М".
Моніторингові телеграм-канали повідомили, що ворог здійснив пуск балістичних ракет. За інформацією телеграм-каналів, під загрозою опинився Вознесенський район на Миколаївщині.
Тривога поширилася не лише на Південь, а й на частину західних та північних областей.
Загалом, тривогу оголосили у:
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Одеській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Житомирській областях.
Також тривога оголошена й у Харківській області. Там вона триває вже понад 5 годин.
Повітряна тривога в Україні станом на 18:08
В низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.