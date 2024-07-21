Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, переважно Х-101/555 у великій кількості росіяни використовували саме для ударів по Києву.

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"Можливо, вони готуються до завдання ракетного удару по Києву або цілком по території України. Переважно Х-101/555 у великій кількості росіяни використовували саме для ударів по Києву. По території України останнім часом не так часто їх використовували, коли мовиться про велику компоненту навіть під час комбінованих ударів", – припустив він.

Також потрібно спостерігати за тим, як відбувається забезпечення цих аеродромів боєкомплектом. Мовиться ще й про логістику відправлення ракет, як себе поводять паливозаправники, чи є там постачання достатньої кількості палива, щоб забезпечити великий бойовий вильот і так далі.

Після кожного польоту проходять обслуговування

Олександр Коваленко зазначив, що цим літакам 50 років, є варіанти, яким 60 – 70 років. Також росіяни можуть частково забезпечити виробництво певних запчастин, а деякі – вже не виробляють. Тому загарбники використовують запаси з часів Радянського Союзу.

Або з літака знімають якусь запчастину та використовують її в іншому, щоб він працював далі. Тому після кожного польоту вони повинні проходити обслуговування, іноді – навіть ремонтні роботи. Це говорить про те, що приблизно доба, дві – три доби вони повинні перебувати на такому обслуговуванні,

– пояснив він.

Чому трапляються інциденти

Часто у росіян трапляються різні інциденти з цивільною авіацією. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" підкреслив, що такі випадки бувають і з тактичною авіацією. Рідше – зі стратегічною, тому що до неї підвищена увага.

Наприклад, якщо говорити про цивільну авіацію, то там частина літаків – західного виробництва. Тобто потрібні західні запчастини, а санкції не дозволяють проводити обслуговування та ремонт саме цих літаків.

Якщо ми говоримо навіть про умовно сучасні російські літаки, наприклад, Superjet. То вони також мають понад 50 – 60% обладнання західного виробництва. Отже, і запчастини їм потрібні західні. Тому обслуговування та ремонт цих літаків проводити регулярно майже неможливо. Тому й трапляються ось такі випадки,

– зауважив Коваленко.

З військовою авіацією стратегічного типу росіяни системно проводять усе обслуговування та ремонтні роботи, тому таких випадків набагато менше.