Вечером 1 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. Ранее в этот день взрывы гремели в Харькове и Сумах.

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22:56, 1 сентября "Шахеды" движутся через Днепропетровскую область на Харьковщину.

22:55, 1 сентября Где сейчас "Шахеды" Мониторинговые каналы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления. Группа БпЛА из Донецкой области в направлении Синельниковского района Днепропетровской области. Курс Северо-Западный.