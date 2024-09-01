Вечером 1 сентября Россия запустила по Украине ударные беспилотники. Ранее в этот день взрывы гремели в Харькове и Сумах.

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22:56, 1 сентября

"Шахеды" движутся через Днепропетровскую область на Харьковщину.

22:55, 1 сентября

Где сейчас "Шахеды"

Мониторинговые каналы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления.

Группа БпЛА из Донецкой области в направлении Синельниковского района Днепропетровской области. Курс Северо-Западный.

22:52, 1 сентября

Тревогу объявили в Черниговской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Тревога в Луганской области непрерывная.