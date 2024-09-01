Ввечері 1 вересня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Раніше цього дня вибухи гриміли у Харкові та Сумах.

Дивіться також "Ситуація критична": президент Фінляндії оцінив перебіг війни в Україні

22:56, 1 вересня

"Шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на Харківщину.

22:55, 1 вересня

Де зараз "Шахеди"

Моніторингові канали пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку.

Група БпЛА з Донеччини у напрямку Синельниківського району Дніпропетровської області. Курс Північно-Західний.

22:52, 1 вересня

Тривогу оголосили у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Тривога у Луганській області безперервна.