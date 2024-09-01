Ввечері 1 вересня Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Раніше цього дня вибухи гриміли у Харкові та Сумах.

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22:56, 1 вересня "Шахеди" рухаються через Дніпропетровщину на Харківщину.

22:55, 1 вересня Де зараз "Шахеди" Моніторингові канали пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з Донеччини у напрямку Синельниківського району Дніпропетровської області. Курс Північно-Західний.