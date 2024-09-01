Очільник Фінляндії Александер Стубб у прямому ефірі Radio Suomi відповідав на запитання слухачів, переважна частина яких стосувалася війни Росії проти України.

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Краще, ніж було 3 місяці тому

Стубб зазначив, що наразі важко передбачити, коли закінчиться війна, яка триває вже майже третій рік.

Президент зауважив, що ситуація на фронті критична. Втім, додав, що стан справ в Україні кращий, ніж був 3 місяці тому.

Також фінський президент запевнив, що підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде потрібно.

Окремо політик прокоментував обмеження Заходу щодо використання українських ударів вглиб Росії. Стубб підкреслив, що жодних обмежень бути не повинно, допоки Україна захищає саму себе і робить це в рамках міжнародного права. Водночас президент додав, що удари не повинні припадати на цивільні об'єкти.

До слова, у Польщі відмовилися збивати російські ракети і дрони над Україною, заявивши, що "НАТО і ЄС є сторонами конфлікту".