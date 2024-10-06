Об этом сообщили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

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В ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики

Обновлено. В 09:18 Воздушные силы объявили отбой из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Враг с ночи атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". К этому утром 6 октября также добавилась угроза баллистики.

Так, в 08:56 на Востоке начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Сейчас тревога охватила уже несколько областей. Однако стоит заметить, что в Киевской, Черкасской и Житомирской областях тревогу объявили раньше из-за атаки дронами-камикадзе.



Карта тревог по состоянию на 09:10 6 октября / Скриншот

В 09:12 тревогу объявили и в Киеве. Сейчас о пусках вражеских ракет в Воздушных силах не предупреждали.

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