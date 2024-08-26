До этого городской голова Виталий Кличко подтверждал перебои со светом у киевлян. Сейчас специалисты пытаются восстановить свет и воду в домах, где они исчезли.

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Что известно о проблемах с водой в Киеве после атаки

Городской голова Киева Виталий Кличко в 09:03 написал, что на правом берегу столицы есть перебои с водоснабжением. Это произошло из-за отключения света, которые были в городе ранее.

У Киевводоканале также написали, что сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

Специалисты делают все возможное для восстановления работы оборудования,

– отметили в компании.

Ранее в Киеве и еще нескольких украинских городах фиксировали проблемы с энергопитанием. В нескольких районах свет мигал, а у некоторых потребителей вообще были отключения.

Кроме того, в Украине после массированной российской атаки ввели экстренные отключения света. Поэтому сейчас графики, которые были составлены облэнерго до этого, – не действуют.