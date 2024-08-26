До цього міський голова Віталій Кличко підтверджував перебої зі світлом у киян. Наразі фахівці намагаються відновити світло і воду у будинках, де вони зникли.

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Що відомо про проблеми з водою у Києві після атаки

Міський голова Києва Віталій Кличко о 09:03 написав, що на правому березі столиці є перебої з водопостачанням. Це сталося через відключення світла, які були у місті раніше.

У Київводоканалі також написали, що наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці. Це пов'язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання,

– наголосили у компанії.

Раніше у Києві та ще кількох українських містах фіксували проблеми з енергоживленням. У декількох районах світло миготіло, а у деяких споживачів взагалі були відключення.

Окрім того, в Україні після масованої російської атаки ввели екстрені відключення світла. Тому наразі графіки, які були складені обленерго до цього, – не діють.