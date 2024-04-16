Владимир Зеленский в интервью сказал, что соотношение количества самолетов у России и Украины 30 к 1, а артиллерии 10 к 1. Так что враг не жалеет железа, чтобы атаковать наше государство.

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Ракеты облетели половину Украины

Ракета в Черкасской области в направлении Киевской области,

– написали ВС в 16:33.

В 14:40 Воздушные силы написали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, есть угроза применения авиационных средств поражения. Около трех зафиксировали скоростную воздушную цель на Сумщине в направлении Черниговщины.

Дальше ракеты начали кружить по Украине. В 16:18 была скоростная цель на Полтавщине, которая угрожала Миргороду, а затем изменила направление на Кременчуг.



Тревога днем 16 апреля / Скриншот 24 Канала

Как видим, опасность была преимущественно для Севера и Центра. Киев также присоединялся к красным регионам, хотя там тревогу объявили чуть позже, чем в области. Около пяти отбой дали по всем областям, кроме Донецкой.

Россия запутывает ПВО

Ракета, которая летела на Киевщину и угрожала Переяславу, развернулась на Полтавщину, а потом на Сумщину – об этом написали мониторинговые каналы. Понятно, что такими траекториями враг пытается запутать противовоздушную оборону и истощить ее.

Мониторы сообщили, что по ракетам – вероятно, это были Х-59 или "Искандеры" – отработала наша ПВО, но это не официальная информация. 24 Канал следит за развитием событий, берегите себя и будьте в безопасности!