Де зараз небезпека

Ракета на Черкащині в напрямку Київської області,

– написали ПС о 16:33.

О 14:40 Повітряні сили написали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Близько третьої було зафіксовано швидкісну повітряну ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

Відтак ракети почали кружляти Україною. О 16:18 була швидкісна ціль на Полтавщині, яка загрожувала Миргороду, а потім змінила напрямок на Кременчук.