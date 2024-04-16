Де зараз небезпека
Ракета на Черкащині в напрямку Київської області,
– написали ПС о 16:33.
О 14:40 Повітряні сили написали, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Близько третьої було зафіксовано швидкісну повітряну ціль на Сумщині в напрямку Чернігівщини.
Відтак ракети почали кружляти Україною. О 16:18 була швидкісна ціль на Полтавщині, яка загрожувала Миргороду, а потім змінила напрямок на Кременчук.