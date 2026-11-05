Рассказал об эвакуации из Олешек: в России арестовали Z-блогера Романова

О своем аресте российский пропагандист успел сообщить в своем телеграм-канале. Он заявил, что силовики задержали его именно из-за освещения ситуации на левом берегу Херсонской области. Эту информацию распространил Сергей Стерненко.

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Что известно о задержании?

Z-пропагандист регулярно писал о боевых действиях и время от времени публиковал критические посты о провалах российского командования. В частности, поводом для претензий со стороны силовиков стала распространенная им информация об эвакуации из временно захваченного города Олешки.

Кремлевские власти продолжают систематически зачищать собственное информационное пространство и изолировать так называемых "военкоров", чьи заявления противоречат официальным сводкам Минобороны России.

В частности, в контексте гуманитарной операции в Олешках пропагандист написал, что в Россию выехали 4 автобуса с людьми, тогда как в Украину направлялись 17 автобусов. Именно это, очевидно, и не понравилось российским властям.

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Теперь Романова будут судить по статье о "фейках" в отношении войны против Украины. Максимальное наказание – 15 лет тюрьмы– пояснил Стерненко.

Несмотря на активную поддержку агрессии против Украины, лояльные к войне блогеры все чаще подвергаются репрессиям за любые упоминания о реальном положении оккупационных войск на фронте.

Романова будут судить за "фейки": смотрите скриншоты

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Отметим, что журналист и блогер Майкл Наки рассказал 24 Каналу, что российские пропагандисты распространили фейк о якобы задержании мужчин представителями ТЦК во время эвакуации из оккупированных Олешек. Так они пытались опровергнуть информацию о том, что большинство эвакуированных решили вернуться в Украину.

Однако дезинформацию разоблачило временное несоответствие: сообщение о задержании опубликовали в 9:30 по московскому времени, когда все эвакуированные из Олешек еще находились в белорусском Гомеле.