Розповів про евакуацію з Олешок: у Росії заарештували Z-блогера Романова

Про свій арешт російський пропагандист встиг повідомити у власному телеграм-каналі. Він заявив, що силовики затримали його саме через висвітлення ситуації на лівобережжі Херсонщини. Цю інформацію поширив Сергій Стерненко.

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Що відомо про затримання?

Z-пропагандист регулярно писав про бойові дії та час від часу публікував критичні дописи щодо провалів російського командування. Зокрема, приводом для претензій з боку силовиків стала поширена ним інформація про евакуацію з тимчасово захопленого міста Олешки.

Кремлівська влада продовжує системно зачищати власний інформаційний простір та ізолювати так званих "воєнкорів", чиї заяви суперечать офіційним зведенням Міноборони Росії.

Зокрема, в контексті гуманітарної операції в Олешках пропагандист написав, що до Росії виїхали 4 автобуси з людьми, тоді як в Україну прямували 17 автобусів. Саме це, вочевидь, і не сподобалося російській владі.

Тепер Романова судитимуть за статтею про "фейки" щодо війни проти України. Максимальне покарання – 15 років у в'язниці– пояснив Стерненко.

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Попри активну підтримку агресії проти України, лояльні до війни блогери дедалі частіше потрапляють під репресії за будь-які згадки про реальне становище окупаційних військ на фронті.

Романова судитимуть за "фейки": дивіться скриншоти

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Зауважимо, журналіст і блогер Майкл Накі розповів 24 Каналу, що російські пропагандисти поширили фейк про нібито затримання чоловіків представниками ТЦК під час евакуації з окупованих Олешок. Так вони намагалися спростувати інформацію про те, що більшість евакуйованих вирішили повернутися в Україну.

Однак дезінформацію викрила часова невідповідність: повідомлення про затримання опублікували о 9:30 за московським часом, коли всі евакуйовані з Олешок ще перебували в білоруському Гомелі.