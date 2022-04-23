Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, у россиян есть колоссальные потери. Ежедневно храбрые ВСУ провоцируют потребность в обновлении данных о потерях оккупантов, передает 24 канал.

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Потери россиян и проблемы из-за санкций

По словам Маляр, россияне потеряли уже более 21 тысячи личного состава. Что касается техники, самолетов и других боевых машин, то здесь цифра тоже ушла на десятки сотен.

Это вдохновляет, но у России еще есть большой запас ракет. Они могут чинить технику и снова бросать ее в бой, хотя из-за санкций имеют большие проблемы с комплектующими. Чинить авиацию они уже не могут,

– заявила Маляр.

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