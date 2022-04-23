Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, росіяни мають колосальні втрати. Щодня хоробрі ЗСУ провокують потребу в оновленні даних про втрати окупантів, передає 24 канал.

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Втрати росіян та проблеми через санкції

За словами Маляр, росіяни втратили вже понад 21 тисячу особового складу. Що стосується техніки, літаків та інших бойових машин, то тут лічба теж пішла на десятки сотень.

Це надихає, але в Росії ще є великий запас ракет. Вони можуть лагодити техніку і знову кидати ї в бій, хоча через санкції мають великі проблеми з комплектуючими. Лагодити авіацію вони вже не можуть,

– заявила Маляр.

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