Закон запрещает карты, которые, мол, "отрицают территориальную целостность России". Их отнесли к экстремистским материалам.

Кстати говоря Арест или штраф: Россия намерена наказывать за карту без оккупированных территорий Украины

Хотят штрафовать за карты

Российское правительство поддержало законопроект с условием его доработки. Министры просят объяснить, будут ли подпадать под запрет карты, оказавшиеся в обороте до оккупации украинских территорий.

В декабре депутаты приняли в первом чтении. Среди вариантов наказания был штраф или даже арест на 15 суток. Размер штрафа достигал 1 миллиона рублей.

Кремль тоже пора оштрафовать

В ноябре на официальном сайте Кремля появилась карта России без оккупированных территорий Украины. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, которые набито "присоединили" фейковыми "референдумами" в сентябре.

Такая же карта появилась на кремлевском сайте в конце декабря. Таким образом, официальную Москву тоже можно отнести к списку "нарушителей" этого закона. Штраф или 15 суток муртады Путина назначат себе сами.

Россия готовится к новой мобилизации

Россияне, похоже, готовятся объявить дополнительную мобилизацию. ГУР Минобороны предупредило, что это может быть объявлено уже 15 января.

Есть информация, что в российскую армию планируют мобилизовать еще до полумиллиона человек. Однако в этот раз мобилизация будет также проходить в крупных российских городах. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. ️