Клип в милитаристскую песенку записал заслуженный артист России и по совместительству депутат Денис Майданов по случаю дня ракетных войск стратегического назначения вооруженных сил страны-террористки.

Раньше Россияне угрожали Вашингтону макетом ракеты "Сармат"

Шедевр называется "Сарматушка". Видео этого кринжевого "произведения искусства" появилось на ютуб. (Осторожно при просмотре может истощить).

Из России-матушки вдаль смотрят "Сарматушки" на Соединённые Штатушки,

– распевал голосистый депутат.

Отмечают, что текст этой, если можно так сказать, песни, помогал писать Майданову одиозный экскеров "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он указан как соавтора.

"Кроме текста кринжевой это "произведение" делает применение военного хора и сделана "по-богатому" режиссура", - прокомментировал видео военный журналист Андрей Цаплиенко.

Любопытно! В видео очень много кадров запуска якобы ракеты "Сармат" и неудивительно, что недопев и недодепутат выбрал для воспевания именно этот тип ракет, ведь российская пропаганда после массовых неудач взялась запугивать Запад ядерным потенциалом. И, о чудо, вспомнили об испытаниях ракет "Сармат", но без упоминания, что она не стоит на вооружении русской армии.

Коротко о "славной" ракете "Сармат"