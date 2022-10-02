Детям сказали написать произведение – письмо солдату, который воюет против Украины. Школьники демонстративно отказались. Эту историю рассказал российский адвокат Яков Пушкарев.
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Дети выступили с протестом
После объявленной задачи один из мальчиков отказался писать письмо из-за этого. Он подчеркнул, что выступает против войны и мотивировал свое мнение. За ним встала дочь адвоката Варя и тоже отказалась писать произведение.
В общей сложности из 22 учеников отказалось писать 13 человек. Учительница дала им другую задачу, остальные 9 писали произведение.
Пушкарев отмечает, что детям по 13 лет.
Вывезенным из Украины детям проводят "тестирование"
Россияне вывозят детей с оккупированных территорий Украины. Они отдают их в российские семьи. Более того, в американском Институте изучения войны отметили, что похищенных детей заставляют проходить так называемые "психологические тестирования".
Россиян призывают усыновлять незаконно депортированных украинцев. Власти обещают им госпомощь и единовременную выплату. За детей ежегодно будут платить по 20 тысяч рублей, а за ребенка с инвалидностью – 150 тысяч.
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