Дітям сказали написати твір – лист солдату, який воює проти України. Школярі демонстративно відмовились. Цю історію розповів російський адвокат Яків Пушкарьов.

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Діти виступили з протестом

Після оголошеного завдання один з хлопчиків відмовився писати листа через те. Він наголосив, що виступає проти війни та мотивував свою думку. За ним встала донька адвоката Варя, і теж відмовилася писати твір.

Загалом з 22 учнів відмовилося писати 13 людей. Вчителька дала їм інше завдання, решта 9 писали твір.

Пушкарьов зауважує, що дітям по 13 років.

Вивезеним з України дітям проводять "тестування"

Росіяни вивозять дітей з окупованих територій України. Вони віддають їх в російські сім'ї. Ба більше, в американському Інституті вивчення війни зазначили, що викрадених дітей змушують проходити так звані "психологічні тестування".

Росіян заохочують всиновлювати незаконно депортованих українців. Влада обіцяє їм держдопомогу та одноразову виплату. За дітей щороку нібито платитимуть по 20 тисяч рублів, а за дитину з інвалідністю – 150 тисяч.

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